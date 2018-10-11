Учёные увидели опасность в высокоскоростных частицах для МКС

Исследование специалистов из Массачусетского технологического института показало, что высокоскоростная крупинка пыли может «растопить» отверстие в МКС. Свою работу учёные опубликовали на официальном портале учреждения.

Основой для проведения исследования стало теория, которая утверждает, что, двигаясь на большой скорости, даже капля воды или крупинка пыли могут нанести вред поверхности металла при столкновении с ним. Чтобы доказать свои догадки, учёные воспользовались сверхточные камерами, которые способны зафиксировать момент попадания высокоскоростной частицы в жёсткую поверхность. В итоге они выяснили, что мелкие частицы могут частично расплавить поверхность детали.

Специалисты использовали оловянные частицы размером 10 микрон, которые с помощью специального лазерного луча разгоняли до 1 км/с. Эксперимент показал, что в момент удара плавится как частица, так и поверхность, в которую она ударяется.

Автор исследования, Мостафа Хассани, сообщил некоторые детали эксперимента. Специалисты считают, что частицы, движущиеся на высокой скорости, в некотором роде являются микро-вариантами метеоритов, а потому представляют опасность для МКС. Сейчас учёные пытаются выяснить, при каких именно условиях микрочастицы могут навредить оболочке станции.

Ранее учёные обнаружили на МКС устойчивые к антибиотикам бактерии.