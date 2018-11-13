Китайские учёные выявили связь между уровнем холодом и смертностью

Ученые выяснили, что существует взаимосвязь между холодом и уровнем смертности. В результате наблюдений стало понятно, что низкие температуры являются ключевым природным фактором, подрывающим здоровье человека.

Был проведен анализ 1,8 млн естественных летальных исходов в более чем 270 китайских городах. В итоге оказалось, в большинстве случаев смерть имела тесную связь с пониженным температурным фоном. Первое, что страдает от понижения температур, это сердце и кровеносная система. Ученые КНР выяснили, что оптимальной для человеческого организма следует считать температуру в 22,8 градуса. Крайне уязвимыми к холоду являются женщины и дети, а также пожилые люди старше 75 лет.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что ученые рассказали о неожиданных полезных свойствах зеленого чая. Известно, что продолжительное употребление зелёного чая повышает плотность костной ткани и снижает риск переломов. Ежедневное употребление зеленого чая снижает риск переломов тазовой кости ниже почти на 30%. Исследователи пояснили, что сейчас плотность костной ткани является важнейшим вопросом сферы общественного здравоохранения.

Примечательно, что правительство Китая затормозило эксперимент по созданию генно-модифицированных детей. Министры выступают категорически против подобного рода экспериментов. Деятельность группы исследователей была признана незаконной и неприемлемой, по этому делу было начато расследование. Ученый, экспериментировавший с человеческими генами, был обвинен коллегами в нарушении этических принципов клинических исследований.