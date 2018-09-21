Учёные нашли способ усилить действие препаратов для лечения злокачественных опухолей

Специалисты из Нью-Йорка предлагают проводить вспомогательную терапию иммуностимулирующими препаратами.

Исследования проводились на двух категориях пациентов, одни из которых имели лимфому Ходжкина, другие же страдали от другого злокачественного образования. Учёные заметили, что часто в процессе лечения иммунитет пациентов не отвечает на некоторые препараты, такая же реакция следует и от организма в целом, который порой не поддаётся воздействию химиотерапии. Но учёные нашли способ усилить не только сам иммунитет для защиты от распространения раковых клеток, но и действие применяемых препаратов.

Достичь успеха удалось благодаря применению ингибиторов контрольной точки, кроме основного лечебного курса. Так, среди 59 пациентов без лимфомы Ходжкина организм 30 человек дал положительную реакцию на дополнительные курсы химиотерапии и препаратов после ингибиторов; у 16 из них остановилось распространение раковых клеток. А среди 112 пациентов с лимфомой Ходжкина 81 потребовались дополнительные курсы терапии, а у 30 не наступило ухудшение состояния.