Учёные: секс не является альтернативой занятиям спортом

Сегодня, 00:30 \\ Наука

Исследователи из университета Монреаля выяснили, что сексуальные отношения, хоть и способствуют сжиганию калорий, никак не влияют на снижение веса. К такому результату учёные пришли на основании двух экспериментов.

В ходе исследования канадские учёные изучили показатели фитнес-трекеров у 21 пары, ведущих регулярную половую жизнь. Выяснилось, что один половой акт позволял сжигать 100 калорий у мужчин и 69 – у женщин. Но во время тренировки каждый из партнёров терял не менее 276 калорий. Учёные сделали выводы, что результат зависит как от длительности, так и интенсивности полового акта. Кроме того, они заявили, что хотя секс и не помогает похудеть, он отлично влияет на весь организм в целом. Так, например, в недавнем исследовании британские академики узнали, что регулярный секс предотвращает развитие инфаркта у мужчин. Кроме того, половой акт укрепляет здоровье и в пенсионном возрасте.

Учёные из Новой Англии обнаружили, что в среднем половой акт длится 6 минут, в течение которых человек теряет менее 21 калории. В связи с этим неправильно называть секс эффективной заменой спортзалу. Поэтому, чтобы приобрести идеальную фигуру, необходимо чередовать занятия сексом с посещением спортзала.

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Автор - Елена Андреева
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