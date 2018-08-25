Ученые показали на карте, как изменился покров Земли за несколько десятилетий

Специалисты из университета Цинциннати, который расположен в США, выяснили, что поверхность Земли с 1992 года по настоящее время претерпела значительные изменения. Ученые продемонстрировали их на карте, опубликовав свои исследования в Международном журнале

геоинформации и прикладного наблюдения за Землей.

Ученые взяли только лишь два отрезка времени – 1992 и 2015 год. Они собрали данные из различных источников установили, что всего за несколько десятилетий планета претерпела значительные изменения относительно своего покрова. Так, более всего пострадавшими от деятельности человека можно считать Китай и Европу. По словам экспертов, стремительная урбанизация нанесла огромный ущерб окружающей среде.

Как рассказал геофизик Томаш Степински, много разговоров ведется по поводу изменению облика Земли, но, как ни странно, никто еще не создавал карту, чтобы наглядно показать влияние человека на планету. На карте эксперты различными цветами показали, на каких территориях какая деятельность ведется. Так, желтый цвет означает использование земли в сельскохозяйственных целях, коричневый — вырубку леса, зеленый — обратное зарастание местности, а розовый — урбанизацию. Вырубку лесов можно наблюдать в большей степени в Южной Америке. Для Азии же, также помимо вырубки деревьев, свойственно засилье территорий сельскохозяйственными угодьями.

При этом очень много растительности вновь появилось в России и Канаде. А на территории Казахстана можно заметить серое пятно. Оно означает исчезновение Аральского моря из-за интенсивного забора воды. Ученые отмечают, что созданная карта очень поможет климатологам в решении множества вопросов, в том числе, где и какие меры, прежде всего, необходимо принимать.