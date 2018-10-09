Ученые смогут выявлять аутизм с помощью слюны

Специалисты из США выяснили, что можно диагностировать у ребенка аутизм еще на ранних стадиях его проявления с помощью слюны. По их словам, это стало возможным после изучения рибонуклеиновых кислот, сообщает издание "Актуальные Новости".

К участию в эксперименте были привлечены около 500 добровольцев. Ими оказались дети в возрасте полутора до 6 лет. Их разделили на две группы: те, кому уже поставили диагноз, и те, у кого только лишь наблюдались некоторые подозрения. У каждого ребенка ученые исследовали рибонуклеиновую кислоту. Поскольку именно она ответственна за передачу наследственной информации. У участников исследования взяли слюну на анализ. После чего результаты сравнили между собой.

При этом эксперты выяснили, что у детей, которым уже диагностировали аутизм, итоги были теми же, что и у малышей, относительно которых наличие болезни было точным. Таким образом, исследование показало, что можно диагностировать заболевание на ранних стадиях. Причем точность обнаружения составляет 85%. Это позволит гораздо раньше начать лечение. Поскольку во многом именно поздний диагноз препятствовал его благоприятному течению.