Ученые рассказали, какая доза картофеля фри является безопасной для человека

Сегодня, 11:36 \\ Наука

Исследование, проведенное специалистами, показало, что люди, употребляющие картофель фри несколько раз в неделю гораздо чаще других страдают от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, сообщает The Sun.

 Профессор Гарварда Эрик Римм рассказал о своем научном труде, в ходе работы над которым он выяснил, какая доза картофеля фри не нанесет вреда организму человека. Согласно результатам его исследования, даже маленькая порция, которая содержит примерно 40-45 ломтиков, может увеличить риск развития сердечных болезней.

Однако эксперт отметил, что, если при этом регулярно заниматься спортом, стараться соблюдать правильный режим сна, а также употреблять здоровую пищу, то 6 соломинок картофеля фри в сутки не нанесет вреда организму человека. Интересно, что такой способ приготовления картофеля был открыт во Франции примерно в 17 веке. Однако это лишь одна из версий. По другой теории ученые считают, что блюдо впервые было приготовлено в Бельгии. Только после этого продукт приобрел широкий спрос в американских заведениях быстрого питания и стал популярен по всему миру.

Сообщается, что ранее похожие исследования были проведены в Италии. Причем специалисты пришли к выводу, что люди, которые не включают данное блюдо в свой рацион, живут в среднем на полгода больше.

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Автор - Евгения Чернобаб
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