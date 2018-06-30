В Самаре археологи обнаружили редкие монеты с портретом Людовика XV

Редкие жетоны XVIII века нашли ученые в Самаре. Раскопки проводились в районе Фрунзенского моста в ноябре. В результате археологам удалось обнаружить старинные монеты, на аверсе которых портрет Людовика XV, короля Франции в 1715 - 1774 гг.

Специалисты рассказали, что на глубине около 2 метров была обнаружена хозяйственная постройка. Как сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, на ней были следы возгорания. Помимо жетонов, в постройке были обнаружены также иные предметы быта. Среди них найдены фрагменты керамики, счетные жетоны – один целый, от второго – лишь фрагменты, несколько монет, крестик, выполненный из металла, фрагменты сильно коррозированного перстня или пломбы, а также некоторые детали из глины, которые, предположительно, являются составными частями рыболовных сетей.

На обнаруженных жетонах, кроме самого изображения французского короля, нанесены и его инициалы и титулы. На реверсе расположен парусный корабль. Эксперты рассказали, что это одно из самых частых изображений на монетах. Кроме того, что интересно, монеты содержат еще одну надпись - IOH . ADAM . VOGEL (то есть Иоганн Адам Фогель). По предварительным данным, этот человек мог быть изготовителем монет, а, может быть, даже владельцем мастерской, где чеканили монеты. Кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного технического университета Вячеслав Морозов отмечает, что, исходя из этого, можно примерно определить дату изготовления жетонов. Она приходится на период 1737 – 1760. К сожалению, точнее пока установить невозможно.