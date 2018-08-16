Власти США настаивают на сейсмическом исследовании Атлантики

Иностранные СМИ сообщают о решительности властей США в лице Дональда Трампа провести исследования в Атлантике. Однако против принятия такого решения есть весомый аргумент.

Чтобы тщательно изучить Атлантическое морское дно, необходимо применить сейсмические взрыватели. Президент штатов Дональд Трамп готов предоставить такую возможность нефтегазовым компаниям. Однако исследование повлечет за собой смерть десятков тысяч морских обитателей, как выяснили ученые.

В погоне за залежами нефти и газа исследователи готовы применить так называемое пневматическое оружие высокого давления. С его помощью будет проводиться съемка со дна судов. В процессе будут создаваться акустические ударные волны, отскакивающие от дна океана. Датчики, установленные на судах, будут фиксировать эти сигналы, чтобы дальнейшая оценка могла показать, можно ли проводить бурение морского дна.

Ударные волны создадут сильный шум для морских жителей, который может охватить животных в радиусе 300 тыс. квадратных километров. Как и при взлете самолета, фоновый шум возрастет в 100 раз.

В 2014 году Бюро управления океанской энергией США провело свое исследование, которое показало, что от подобных манипуляций пострадает около 100 тыс. млекопитающих, обитающих в океане. Для них это чревато потерей слуха и даже смертью. Бурение дна может привести к нарушению пищевых цепочек океана, так как пострадает зоопланктон, являющийся основой этих цепочек. Бурение с целью обнаружить нефть и газ не только убьет и травмирует морскую живность, но также отразится на индустрии туризма и на рыболовстве. Применяемое оружие способно замедлить ловлю рыбы в коммерческих целях.

В 2016 году вышло заявление бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Канады о запрете бурильных работ по добыче нефти и газа со дна Атлантического океана. Тогда сообщалось, что Трампу будет сложно переступить через подобное заявление, разве что подав иск в суд. Однако сейчас Белый дом стоит достаточно близко на пороге опасного исследования морского дна.