Физики обнаружили возможность терагерцевого излучения в жидкостях

Сегодня, 21:28 \\ Наука

Как стало известно, американские и российские ученые смогли совместно обнаружить возникновение терагерцевого излучения в жидкостях, что прежде считалось невозможным из-за высокого поглощения. Но новое исследование стало доказательством того, что источники жидкого излучения могут быть столь эффективны, как и традиционные. Терагерцевое электромагнитное излучение может с легкостью проходить сквозь ряд материалов, не считая металлов и воды.

Также стоит отметить тот факт, что ученые из Университета Рочестера нашли способ вылечить глухоту. Теперь эта болезнь лечится. Для этого необходимо восстановить определенные клетки, которые находятся внутри человеческого уха. Эти клетки являются очень важным фрагментом, если мы говорим про слуховую систему. Между тем, сам организм не может восстановить клетки без помощи извне.

Изобретены радиоуправляемые ферменты, которые разработали ученые из Университета ИТМО. У данного подхода есть такие преимущества как безвредность для организма, а также то, что радиоизлучение легко проникает в ткани. В дальнейшем исследователи планируют не останавливаться в данном открытии и опробовать метод на других живых клетках. Главной целью исследования является получение знаний о том, есть ли возможность заставить бактерии делиться чаще.

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Автор - Алевтина Сергеева
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