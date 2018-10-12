Японские инженеры заставили робота-андроида управлять автомобилем

Машина сама крутит руль и нажимает на педали. Об этом пишет издание IEEE Spectrum.

Индустрия человекоподобных роботов стремительно развивается. Их заставляют выполнять все новые задачи, требующие сложных аналитических и двигательных навыков. Очередной шаг в Японии сделали сотрудники Токийского университета, посадившие своего андроида за руль обычного автомобиля Toyota COMS. Робот по своему строению очень напоминает человека. Разработчики сделали ему голову с рельефным лицом и глазами, подвижными конечностями с суставами, пальцами на руках и сегментированными ступнями. Которые, впрочем, не отрываются от установленной зоны по программе. Андроид управляет транспортным средством, нажимая на педали и вращая руль. Пока создатели позволяют ему ехать очень медленно.

Инженеры уже испытали свое детище на изолированной дороге и сняли технические достижения на видео, которое опубликовали в YouTube. Они продемонстрировали собственную систему, позволяющую роботу тормозить перед препятствиями. Так дорогу перед движущимся автомобилем попытался пройти человек. С большой задержкой, но андроид остановил транспорт на расстоянии от добровольца.