Японские инженеры заставили робота-андроида управлять автомобилем

Сегодня, 18:53 \\ Наука

Машина сама крутит руль и нажимает на педали. Об этом пишет издание IEEE Spectrum.

 Индустрия человекоподобных роботов стремительно развивается. Их заставляют выполнять все новые задачи, требующие сложных аналитических и двигательных навыков. Очередной шаг в Японии сделали сотрудники Токийского университета, посадившие своего андроида за руль обычного автомобиля Toyota COMS. Робот по своему строению очень напоминает человека. Разработчики сделали ему голову с рельефным лицом и глазами, подвижными конечностями с суставами, пальцами на руках и сегментированными ступнями. Которые, впрочем, не отрываются от установленной зоны по программе. Андроид управляет транспортным средством, нажимая на педали и вращая руль. Пока создатели позволяют ему ехать очень медленно.

Инженеры уже испытали свое детище на изолированной дороге и сняли технические достижения на видео, которое опубликовали в YouTube. Они продемонстрировали собственную систему, позволяющую роботу тормозить перед препятствиями. Так дорогу перед движущимся автомобилем попытался пройти человек. С большой задержкой, но андроид остановил транспорт на расстоянии от добровольца.

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Автор - Александр Лубяной
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