Ученые представили, что будет, если на 5 секунд исчезнет весь кислород

Отсутствие кислорода всего на несколько секунд может быть не смертельно, особенно для натренированного человека. Но подобие «конца света» возможно, если исключить кислород, например, из воды.

Ученые представили, что будет, если вдруг кислорода не станет на 5 секунд. Поскольку кислород оберегает человека от вредного ультрафиолета, который дает Солнце, все люди, находящиеся на пляже, мгновенно получат страшные солнечные ожоги при отсутствии кислорода. Небо резко потемнеет, станет почти черным. Кислород также присутствует в поверхностном слое металлов. В безкислородной среде все частицы металла приварятся друг к другу. Произойдет разрушение земной коры, так как она на 45% состоит из кислорода. Отсутствие кислорода уменьшит атмосферное давление на внутреннее ухо, вследствие чего оно взорвется. Бетонные сооружения станут обычной пылью, потому что кислород является для этого материала неким связующим звеном. Если кислород пропадет на 5 секунд, океаны испарятся и отправятся в Космос.

Если же представить обратную ситуацию, что кислорода стало в два раза больше, в этом случае последствия только положительные. Большое количество кислорода позволит человечеству расходовать меньше топлива. Люди начнут лучше учиться и работать, так как двойная доза О2 хорошо отразится на мозговой активности. Обострится внимание и сосредоточенность. Физическая активность также будет даваться человеку намного лучше при удвоенной дозе кислорода.

Описанные явления предоставлены интернет-изданием «Naked Science».