Эксперт: Редактирование генома уничтожит жизнь на Земле

Постоянный эксперт Washington Post, Марк Тиессен, заявил, что открытие китайских учёных станет преддверием апокалипсиса на Земле.

Накануне китайские учёные заявили, что им удалось создать первого в истории генномодифицированного ребёнка. Потенциальный малыш устойчив к ВИЧ. Подобный эксперимент американские коллеги проделали ещё в 2017 году, однако в стране восходящего солнца эмбрион решили не убивать. Но эксперты почти в один голос заявляют, что это решение, в случае успеха, станет фатальным для человечества. Технология CRISPR в редактировании генов, по мнению Тиессена, уже скоро будет использоваться как инструмент создания сверхлюдей.

Сегодня CRISPR применяют для лечения болезней на генном уровне на этапе зародышей. Но эксперт уверен, что технологии лечения от рака, мышечной дисфункции, деменции и прочих фатальных недугов трансформируются и станут способом создания человека с феноменальной памятью, развитой силой и скоростью, непробиваемым иммунитетом и неизвестно чем ещё. В своей статье в Washington Post Тиессен отмечает, что открытие станет причиной уничтожения жизни на планете.

Произойдёт это по банальной причине. Редактирование генов доступно только очень богатым людям, которые, возымев богатства, не отличаются особым человеколюбием, терпимостью к бедным, вниманием к проблемам окружающего мира. Так они воспитывают и своих чад. Конфликты начнутся в школе, когда сверхчеловек из пробирки и обычный ребёнок не сойдутся во мнении касательно своего места в жизни. Это и станет первым этапом войны буквально идеальных людей против обычных.