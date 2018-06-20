Ученые рассказали, что произойдет с организмом, если потреблять алкоголь каждый день в течение месяца

Сегодня, 16:43 \\ Наука

Как рассказал эксперт Эндрю Торнебер в журнале Express, столь частое употребление алкоголя приводит к увеличению риск развития рака печени, рта, горла, пищевода, толстой и прямой кишки, сообщает издание "Актуальные Новости".

 Как отмечают специалисты, о вреде алкоголя знает каждый человек, однако, с приближением праздником многие забывают об этом, тогда как частые застолья могут явиться предпосылкой к некоторым опасным заболеваниям организма. Кроме того, регулярное употребление алкоголя в течение месяца может привести и повышению кровяного давления, учащенному или, наоборот, замедленному сердцебиению, а в очень тяжелых случаях - к внезапной смерти от сердечной недостаточности.

К тому же, употребление алкоголя, как правило, сопровождается закусками. В совокупности это приводит и к увеличению веса. Помимо этого, не секрет, что в состоянии алкогольного опьянения человеку сложно себя контролировать. Возникает риск незапланированных и беспорядочных связей, что может привести к незапланированной беременности или половым инфекциям, которые впоследствии станут причиной развития опасных болезней.

По словам Эндрю Торнебера, спиртное относится к мочегонным средствам. Однако регулярное его потребление может привести к обезвоживанию, и опасно низкому уровню минералов и солей в организме. Он уверен, что лишь один вечер в компании с алкоголем способен привести к критически низкому уровню сахара в крови.

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Автор - Евгения Чернобаб
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