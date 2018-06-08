Ученые: прямая стимуляция мозга электричеством избавляет от депрессии

Нужно лишь пропустить ток через зону прямо над глазами - латеральную орбитофронтальную кору. Такой эксперимент описан в статье для журнала Current Biology.

Исследование провела большая группа нейробиологов из Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского Университета в Сан-Франциско. Они набрали в больницах США добровольцев, страдающих от эпилепсии. Пытаясь найти участок головного мозга, ответственный за припадки, ученые ввели пациентам электроды и стимулировали кору разрядами.

Некоторые пациенты заметили неожиданный эффект при воздействии электричеством на латеральную орбитофронтальную кору. Подопытные заявили о резком улучшении настроения. Эмоциональный подъем прекратился, как только ток перестал поступать к указанной зоне. Чтобы убедиться, медики обманули пациентов, что снова запустили электростимуляцию. "Эффект плацебо" не сработал, а настроение добровольцев осталось прежним.

Авторы исследования пришли к выводу, что подобный метод избавит людей от депрессии. Нужно лишь найти способ стимулировать кору в области лба наружным образом, то есть, без вживления проводов. Ещё одной проблемой является небольшая длительность положительного эффекта. Как её увеличить - ученые пока не знают.