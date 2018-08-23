Британская компания заявила об обнаружении Атлантиды

Сегодня, 13:26 \\ Наука

Исследователи наткнулись на затопленные бетонные руины у берегов Испании. Так пишет издание Metro со ссылкой на генерального директора Брюса Блэкбёрна.

 Британская компания Merlin Burrows занимается анализом данных с орбитальных спутников. Сотрудники организации обнаружили следы таинственного города на снимках Национального парка Доньяна, добытых аппаратами Landsat 5 и Landsat 8. Информацию подтвердили изображения, взятые с сервиса Google Earth.

Брюс Блэкбёрн заявил, что упомянутые конструкции некогда были частью Атлантиды. Он приводит данные итальянской лаборатории, которая датировала останки 10-12 тысячами лет. Некоторые ученые предполагают, что именно в этот период существовал легендарный город. Гендиректор отметил, что местность подходит под описание греческого философа Платона, впервые упомянувшего Атлантиду около 2,400 лет назад. В том числе, большой храм и башни.

Merlin Burrows планирует выпустить о находке документальный фильм в сотрудничестве со студией INGENIO Films. Создатели готовы к скептически настроенной аудиторией. Многие исследователи уже сейчас критикуют проект. Однако некоторые ждут выхода картины с любопытством.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Энтомологи обнаружили первую в мире пчелу с двумя отцами, но без матери

Пчелу с двумя отцами, но без матери обнаружили энтомологи Сиднейского университета в результате исследования итальянских пчел. Это первый известный случай в истории. Свои выводы энтомологи разместили...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

В продаже появится лекарство от разных видов рака

Лекарство под названием Vitrakvi, способное вылечить разные виды рака, скоро появится в...

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ