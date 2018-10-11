Китайский ИИ превращает изображения в пиксель-арты и обратно

Он состоит сразу из трех разносторонних нейросетей: GridNet, PixelNet и DepixelNet. Разработчики анонсировали проект в рамках подготовки к конференции SIGGRAPH Asia 2018.

Пиксельная графика может выглядеть простой, однако для работы с ней художникам нужны немалые навыки и усилия. Оказалось, что с этой кропотливой задачей способен хорошо справиться искусственный интеллект.

Специальный алгоритм разработали инженеры Китайского университета Гонконга во главе с Тянь-Цзинь Воном. Они загрузили в машину две базы данных по 900 изображений. Одна состояла из пиксель-артов, а другая - из традиционных рисунков. Затем ИИ заставили самостоятельно учиться превращать оригиналы в другой формат. При этом пикселизация и сглаживание изображений проходило параллельно.

Так картинка изначально поступает в GridNet, который делает на его основе три разных пиксель-арта. Затем за дело берется PixelNet, которая создает на основе заготовок качественную графику. Затем изображение обратно сглаживается в DepixelNet и сравнивается с оригиналом. Китайский ИИ учился на собственном опыте и сумел выделить главные условия при работе с пиксельной графикой. По словам Тянь-Цзинь Вона и его коллег, результат превосходит всех конкурентов.