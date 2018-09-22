Ученые объяснили лживость большинства пациентов при посещении врачей

Сегодня, 10:29 \\ Наука

Больные скрывают правду о своем недуге из-за стыда или гордости. Такое исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

 Сотрудники Университета Юты из Солт-Лейк-Сити во главе с Ангелой Фэгерлин провели опрос среди двух групп из США. В одну попали местные жители со средним возрастом 35 лет, а в другую - старшие граждане. Все на вопросы ученых ответили около 4 тысяч американцев.

Оказалось, что при посещении враче врут от 60% до 80% всех пациентов. В большинстве случаев лживость рассказа касается венерических заболеваний, вредных привычек и симптомов неврологических болезней. Исследователи объяснили, что люди пытаются утаить от медиков свои слабости и показать себя с лучшей стороны. Кроме того, тревожные симптомы скрывают во время медосмотров, чтобы о болезнях не узнали работодатели.

В то же время, сами врачи и косметологи из США порой обманывают пациентов с диагнозами, выписывая ненужные медикаменты. Они провоцируют треть всех смертей по медицинским причинам и жалоб от больных. Издание пишет, что накануне американские правоохранители обличили группу докторов-преступников, регулярно нарушавших правила медучреждений.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Энтомологи обнаружили первую в мире пчелу с двумя отцами, но без матери

Пчелу с двумя отцами, но без матери обнаружили энтомологи Сиднейского университета в результате исследования итальянских пчел. Это первый известный случай в истории. Свои выводы энтомологи разместили...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

В продаже появится лекарство от разных видов рака

Лекарство под названием Vitrakvi, способное вылечить разные виды рака, скоро появится в...

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

Учёные: кислород появился на Земле раньше бактерий

 Появление кислорода на Земле произошло на миллиард раньше, чем предполагалось. К такому...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ