Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра. Уникальные фотоизображения получили немецкие специалисты при помощи устройства GRAVITY.

Благодаря современным технологиям астрономы получили уникальные снимки, на которых запечатлена сверхмассивная черная дыра. Она находится в центре другой галактики (а именно: в созвездии Девы). Ученым удалось впервые в истории пронаблюдать, как черная дыра «питается» облаком из газа и пыли. Было установлено, что оно не находится в статике, а вращательными движениями движется вокруг объекта на расстоянии до 60 тыс. астрономических единиц.

Также удалось рассчитать массу космического объекта: в 260 млн. раз тяжелее Солнца.

Астрономы из института в Гархинге надеются, что данное открытие поможет лучше понять устройство и сущность черных дыр.

Кадры с «питанием», которые получили специалисты из Германии, были опубликованы в научном журнале Nature.