Итальянские ученые: 75 лет – начало старости

Итальянские ученые: 75 лет можно считать началом старости. Такую информацию озвучили участники римского конгресса, который был посвящен вопросам старения человека.

Профессор Никколо Маркьонни в своем докладе указал, что сегодня люди в возрасте 65 лет наделены такой физической и умственной формой, которую 30 лет назад наблюдали у людей в возрасте 40-45 лет.

Исследовательские данные показывают, что Италия занимает первое место среди стран ЕС по проценту пожилых людей. Ученые установили, что 22,6% итальянцев преодолели 65-летний рубеж.

Маркьонни сообщил, что сравнительные данные первого десятилетия 20 и 21 вв. показали увеличение продолжительности жизни итальянцев на 20 лет.

Ученые заявили, что люди 60-75 лет зачастую находятся в отличной форме и, к тому же, не страдают от заболеваний. В связи с этим была выдвинута инициатива считать 75-летний рубеж началом старости.

К слову, благодаря российским исследованиям (ВЦИОМ) удалось выяснить, что 32% россиян считают людей 50-50 лет старыми.