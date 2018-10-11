Кресло виртуальной реальности перехватило контроль над походкой человека

Новая система от японских инженеров заставляет тело пользователя двигаться соответствующим образом. Её продемонстрируют на конференции SIGGRAPH Asia 2018. А пока разработчики опубликовали анонс на сайте мероприятия.

Сотрудники Технологического университета Тоёхаси во главе с Мититэру Китазаки придумали целый комплекс, который позволяет людям сильнее погружаться в виртуальную реальность. Он состоит из кресла с механическими приводами для конечностей, жилета для тела, шлема, наушников, а также четырех вентиляторов.

Шлем демонстрирует пользователю интерактивную видеозапись экскурсии по известным туристическим местам. Кресло перехватывает контроль над руками и ногами, имитируя движения при походке. Так механизмы заставляют руки ритмично раскачиваться, а ноги - делать поступательные движения. Более того, приводы вибрируют, передавая стопе ощущения столкновения с дорогой.

Вот только человек не может свободно идти по виртуальному пространству и вынужден беспрекословно следовать программе. Взамен контроля над конечностями, ему предоставляется возможность осматриваться по сторонам на 360 градусов.

Стоит подробнее рассказать об упомянутых вентиляторах. Прежде всего, они имитируют потоки ветра на улице. В определенных местах система впрыскивает в воздушные потоки специальные вещества для создания атмосферных запахов окружающей среды. Несмотря на ограничения, ученые называют свою виртуальную реальность "пятизвездочной".