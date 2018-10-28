Учёные делают первые шаги в деле раскопок на астероидах

Сегодня, 18:41 \\ Наука

Новая космическая миссия вознамерилась привезти на Землю крупнейший трофей из космоса со времён последней миссии «Аполлона».

 Этот год отметился множеством дерзких космических проектов, среди которых стоит выделить отдельные друг от друга японскую и американскую миссии, результатом которых должно стать взятие образца с астероида. Японская миссия «Hayabusa2» ещё в июне приземлилась на километровый астероид Рюгу, с которого должна будет доставить образец на Землю уже в начале следующего года.

Что же до американцев, то NASA с аналогичной японцам целью на 3 декабря намечает запуск миссии «OSIRIS-REx» на астероид Бенну. Также американский зонд оснащён лазерным сканером, который сможет создать 3D-модель астероида.

Целью обеих миссий является изучение передвижение водных и пребиотических молекул по Солнечной системе, а также совершенствование технологий по добыче материалов с астероидов. Несмотря на отдельную друг от друга деятельность, обе миссии поделятся друг с другом данными с целью сравнения состава небесных тел.

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