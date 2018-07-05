Геометрия природы: Жительница Великобритании сняла на видео прямоугольное облако

Необычное явление было замечено в британском городе Клиторпс, где женина гуляла по набережной. Облако прямоугольной формы удивило многих пользователей Сети.

Жительница Великобритании увидела в небе прямоугольное облако. Она сняла его на видео и уже опубликовала ролик в Сети. Облако нависало над британским городом, будто бы огромная плита. Пользователи Сети не могут поверить, что реальное облако имеет такие ровные геометрические формы. «Геометрия природы», - пишут восторженные увиденным комментаторы.

Конспирологи увидели в прямоугольном облаке нечто иное. Они считают, что подобные явления в небе свидетельствуют о тайной деятельности ученых. Якобы, «мировые умы» активно проводят эксперименты в области генной инженерии. Из-за этого и появляются прямоугольные облака. Как ученые могут повлиять на форму туч и о каких экспериментах идет речь – конспирологи и другие эксперты конечно же не рассказывают.