Пойманная самка суматранского носорога может спасти вид от вымирания

Сегодня, 18:13 \\ Наука

Она стала десятой представительницей этих животных, сохраненной в неволе. Об этом сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы.

 Суматранским носорогам сложно размножаться даже в естественной среде. Так в 2011 году вид насчитывал 275 особей, а в 2018 - всего 80. По словам биологов, из-за браконьерства и уничтожения лесов носороги вынуждены селиться в регионах, удаленных друг от друга. В результате они редко встречают пару для спаривания и находятся на грани вымирания. Вид можно спасти, скрещивая самок и самцов в заповедниках.

В Индонезии ситуацию пытается исправить организация Sumatran Rhino Rescue. Активистов поддерживают ученые, экологи, правительство ВФДП и журнал National Geographic. На днях члены общества впервые поймали самку носорога. Она упала в заготовленную ловушку с деревянными стенками, замаскированную листями.

Животному дали кличку Паху. Теперь о суматранском носороге будут заботиться сотрудники заповедника в Калимантане. В будущем самка вполне может дать потомство.

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Автор - Александр Лубяной
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