Первобытные люди приносили в жертву свои пальцы

Сегодня, 17:30 \\ Наука

Сенсационное открытие канадских учёных поведало о ритуальных жертвоприношениях первобытных европейцев.

«Европейцы времён Каменного века сознательно отрезали себе пальцы во время религиозных церемоний», - утверждает Марк Коллард из университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии, что в Канаде. По началу кажущееся противоречивым утверждение подтверждается значительно участившимися нахождениями примеров наскальных рисунков, где отпечатки изображают руки без нескольких фаланг пальцев.

Коллард также считает, что это объясняет похожие традиции в некоторых застрявших в первобытном состоянии племенах. На самом деле это и не удивительно, ведь найденные наскальные изображения датируются эпохой Позднего Палеолита, который был «по локоть» залит кровью. Согласно мнению учёных примерно каждый третий тогдашний человек погибал в родоплеменных войнах и внутриплеменных стычках, не говоря уже болезнях и об отнюдь не всегда удачных охотничьих вылазках.

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