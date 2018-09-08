Илон Маск пообещал главе NASA не курить на публике марихуану и не пить алкоголь

Основатель компаний Tesla и Space X публично курил марихуану в ходе беседы с ведущим юмористического шоу. Поступок Илона Маска вызвал немалую шумиху, миллиардеру даже пришлось объясниться с главой NASA.

Джим Брайденстайн, являющийся главой NASA, прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг публично курившего марихуану Илона Маска. Оказалось, что после инцидента глава Агентства провел с основателем Space X несколько разговоров.

В ходе бесед Илон Маск пообещал главе NASA больше не курить на публике марихуану и не пить алкоголь. По словам Брайденстайна, инженер понимает неприемлемость своего поступка. Илон Маск решил больше не провоцировать публику и пообещал главе NASA, что еще раз такое не случится. Будет ли он и дальше употреблять марихуану или алкоголь – не уточняется.

Глава NASA отмечает, что хотел устроить проверки корпоративной культуры в Space X и Boeing еще до того, как Илон Маск публично попробовал курить марихуану. Тогда он думал оп проверках в целях безопасности. Брайденстайн также указал, что главам компаний, намеревающихся запускать американских астронавтов в космос, не стоит публично пить спиртное или употреблять вещества. Такие действия, считает глава NASA не при дают доверия.