Неожиданно: Тайваньские паучихи умеют вскармливать детенышей молоком

Самки тайваньских пауков Toxeus magnus, оказывается, могут вскармливать потомство молоком. Об этом узнали китайские ученые из академии наук в Юннане.

Журнал Science представил выводы исследования китайских ученых. По их словам, самки пауков-скакунов Salticidae кормят свое потомство молоком целых 40 дней с момента появления их на свет. На исследование авторов подтолкнули наблюдения их коллеги Ханти Чена. Он изучал образ жизни тайваньских паучих. Вместо колоний они образуют гнезда, в которых могут обитать около 10 молодых пауков. Исследователи решили узнать, почему так происходит.

Участниками наблюдения стали 19 гнезд. Во всех наблюдался рост детенышей, хотя никакую еду паучихи потомству не приносили. После 20 дня с момента рождения малышей-пауков ученые увидели, что они будто припадают к паучихам-мамам, что было очень похоже на грудное вскармливание у млекопитающих животных. По окончании первых 20 дней детеныши пробуют добывать себе еду, но все равно продолжают кормиться веществом от матери еще 20 дней.

Как выяснилось позже, паучихи действительно обладают жидкостью, похожей на молоко. Сначала ее по капле откладывают в гнездо для самых маленьких детенышей. Особи постарше кормятся той же жидкостью через специальное отверстие в брюхе паучихи, которое предназначено для откладывания яиц.

Специалисты изучили состав паучьего молока: сахар, белок и жир, причем содержание белка значительно превышает содержание такового в молоке коровы в целых 4 раза. Есть подозрение, что это «молоко» - неоплодотворенные сжиженные яйца.

Проведя ряд дополнительных исследований, авторы пришли к заключению, что новорожденные пауки погибают на 10 день без вскармливания самкой. Также, на выживаемость паучьего потомства влияет наличие в гнезде паразитов, которым не дает распространяться самка. Поэтому без паучихи количество детенышей быстро и резко сократится.