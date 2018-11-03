Учёные: Внутриутробные толчки позволяют детям исследовать своё тело

Сегодня, 15:40 \\ Наука

Исследования Университетского колледжа Лондона показывают, что пинаясь, малыш начинает впервые осознавать себя.

 На поздних месяцах беременности родители сталкиваются с тем, что ребёнок начинает шевелиться и толкаться. Данные движения рассматривались специалистами как обычное явление, однако согласно данным наблюдений, опубликованным в журнале Scientific Reports, таким способом малыши исследуют своё тело и окружающий мир.

Благодаря изучениям мозговой активности ребёнка специалисты смогли узнать, что конечности подают мозгу специфические сигналы. После этого ребёнок начинает более точно понимать свои конечности, толчки которых ощущают матери. Также малыш способен определить рамки внутриутробного пространства.

Учёные рассказали о том, что благодаря движениям у ребёнка начинают сильно развиваться отделы мозга, отвечающие за сенсорное восприятие. По мнению специалистов, более тщательные исследования позволят создавать удобную среду для развития младенцев, обеспечивая правильный уход.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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