Астрономы узнали общее количество звездного света во Вселенной

Журнал Science сообщает, что ученые американского Университета Клемсона во главе с Марко Ажелло смогли подсчитать весь звездный свет во Вселенной за всю историю ее существования.

Согласно выводам, во Вселенной существует триллион триллионов звезд. По подсчетам, в течение 13 млрд. лет существования звезд ими было выпущено 4x10^84 фотонов (частиц видимого света). Само число выглядит так: 4 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Для получения этого результата астрономы воспользовались космическим гамма-телескопом NASA «Fermi». Ученые рассказали, что получить результаты было чрезвычайно сложно, так как слабый свет дальних звезд затмевает яркий свет, излучаемый звездами поближе.

Как прокомментировали авторы исследования, измерения проводились по каждой эпохе отдельно - миллиард лет назад, два миллиарда и так далее, пока не добрались до времени формирования первых звезд.

За основу астрономы взяли данные о внегалактическом фоновом излучении, то есть о свете всех объектов, которые когда-либо присутствовали во Вселенной. Считается, что образование звезд началось через сотни миллионов лет после Большого взрыва. Новая информация, полученная астрономами о количестве света во Вселенной, поможет изучить образование звезд и историю Большого взрыва с новой точки зрения.

Также, исследование подтвердило, что около 10 млрд. лет назад Вселенная закончила свой самый активный период образования новых звезд. С годами звездообразование ощутимо снижается.