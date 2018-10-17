Место презервативов займет гель – ученые

Специалисты уверяют, что стоят на пороге открытия нового средства контрацепции.

Американские ученые работают над лекарственным препаратом, который сможет вытеснить презервативы, как самые популярные контрацептивы. Новая разработка представляет собой гель, снижающий количество активных сперматозоидов. В Соединенных Штатах позволили приступить к практическим испытаниям нового средства на человеке. Ученые утверждают, что если действие препарата подтвердится – презервативы постепенно исчезнут с мирового рынка.

Специалисты рассказали, что вопрос новых средств контрацепции давно «висит в воздухе». Мужчины имеют только два решения этой задачи. Презервативы многие считают не самым удобным вариантом, к тому же не всегда надежным. Второй способ включает в себя хирургическое вмешательство по блокированию канала поступления сперматозоидов. На это далеко не каждый готов пойти. У женщин таких средств немного больше, но почти все имеют серьезные побочные эффекты. В ближайшем будущем эксперты смогут выяснить, справится ли изобретенный гель с возложенными функциями.