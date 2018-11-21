Учёные обнаружили ценные артефакты на Тибетском нагорье

Самая высокогорная палеолитическая стоянка находится в Тибете, её высота достигает более 4,5 километров над уровнем моря. Учёные заявляют, что она возникла 30-40 лет назад.

Нагорье практически не предназначено для человеческой жизни, в связи с суровым климатом, разряженным воздухом и еще с множеством других причин.

Высокогорную стоянку нашли в 2013 году, учёные исследовали её и обнаружили более трёх тысяч артефактов. Стоянка является самой древней из тех, что стоят на такой высоте. Орудия труда обнаруженные учёными в Нагорье, очень схожи с теми, которые были найдены в Сибири. Таким образом, можно предположить о контакте между людьми древнего Тибета и Сибири.