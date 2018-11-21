Учёные обнаружили ценные артефакты на Тибетском нагорье

Сегодня, 11:36 \\ Наука

Самая высокогорная палеолитическая стоянка находится в Тибете, её высота достигает более 4,5 километров над уровнем моря. Учёные заявляют, что она возникла 30-40 лет назад.

Нагорье практически не предназначено для человеческой жизни, в связи с суровым климатом, разряженным воздухом и еще с множеством других причин.

Высокогорную стоянку нашли в 2013 году, учёные исследовали её и обнаружили более трёх тысяч артефактов. Стоянка является самой древней из тех, что стоят на такой высоте. Орудия труда обнаруженные учёными в Нагорье, очень схожи с теми, которые были найдены в Сибири. Таким образом, можно предположить о контакте между людьми древнего Тибета и Сибири.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Этимологи обнаружили первую в мире пчелу с двумя отцами, но без матери

Пчелу с двумя отцами, но без матери обнаружили этимологи Сиднейского университета в результате исследования итальянских пчел. Это первый известный случай в истории. Свои выводы этимологи разместили в...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

В продаже появится лекарство от разных видов рака

Лекарство под названием Vitrakvi, способное вылечить разные виды рака, скоро появится в...

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

Врачи проглотили детальки LEGO, чтобы доказать безопасность процесса для детей

 Часто родители бывают дико напуганы, если их чадо проглатывает часть от конструктора....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ