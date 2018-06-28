Учёные из Красноярска смогут прогнозировать изменения климата

Сегодня, 12:03 \\ Наука

Совсем недавно в Красноярске прошла научная конференция. Она была посвящена проектам молодых учёных. На этой конференции был представлен анализ биоклиматических зон реки Енисей.

Автор проекта - Алексей Панов, исследовал данные высокой точности для прогнозирования изменений климата, с целью предотвращения бедствий экологического характера.

Выдающимся молодым учёным стал не только Алексей, другая группа молодых талантливых ребят представила сберегающую технологию для изготовления сплавов с повышенной термостойкостью. Данным проектом уже заинтересовались главы Иркутского алюминиевого завода.

После конференции всеми открытиями молодых ученых будут заниматься, развивать и финансировать.

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