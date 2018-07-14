Затонувшую Атлантиду обнаружили у побережья США. Доказательства получили при помощи сервиса Google Earth.

Американский блогер-эксперт под ником MrMBB333, исследуя просторы Google Earth, обратил внимание на странную выпуклость в морском дне. Как сообщает Youtube-конспиратор, по его данным аномалия расположена в 2,4 км от береговой линии Лонг-Бич в Лос-Анджелесе на глубине 27 метров.

Находка напомнила блогеру ограду древнего города. Как известно, в древности крупные поселения в целях самозащиты огораживали свою территорию высокими стенами.

По примерным подсчетам в длину ограда составляет 2,4 км, ширина конструкции 1,6 км.

Скептики высказывают свое сомнение по поводу того, что выпуклость является Атлантидой. Вероятнее всего, по их мнению, это некая военная база США. Но большинство комментаторов не могут объяснить странную находку американского блогера.

Видеозапись находки была опубликована 26 ноября. За это время ее просмотры превысили 44 000.