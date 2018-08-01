Палеонтологи пытаются найти родину современного человека

Сегодня, 03:55 \\ Наука

В Алжире были представлены факты научным журналом Science, где находится истинная прародина человека разумного. Мохаммед Сахнуни из Национального центра изучения эволюции человека объяснил, что homo sapiens заселили не только Восточную Африку, но и весь континент.

В данный момент у антропологов и палеонтологов нет общего мнения по поводу местонахождения родины современного человека. Кто-то утверждает, что "отчизной" homo sapiens является парк Аваш в Эфиопии, а кто-то упоминает Олдувайское ущелье в Южной Африке. И там, и здесь представители современного рода появились более 2,4 миллионов лет назад.

Всё тот же Мохамед Сахнуни со своей командой пытаются узнать, когда были созданы орудия труда первого человека, для этого учёные проанализировали следы магнитного поля земли в зёрнах глины и песка. Оказалось, что возраст найденных орудий составил более 1,9 миллионов лет назад, это говорит о том, что создали этих приспособлений, появились на области Северной Африки на тысячи километров. Данная информация выявила, что наши предки возникли не на одной конкретной местности Африки, а затронули её отдалённые уголки. По словам Сахнуни, подобные находки помогли бы разрешить все споры учёных и найти ответ на истинный вопрос, о точном зарождении жизни современного человека.

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