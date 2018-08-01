На ямальском острове Белый зафиксировали рост популяции северного оленя

Небольшие группы до 10-15 оленей, а также отдельных особей обнаружили тюменские учёные во время последней экспедиции. Соответствующее заявление было сделано в пресс-службе ТюмГУ.

Учёные Тюменского государственного университета занимаются исследованием состояния популяции северных оленей на острове Белый в Ямало-Ненецком автономном округе. Работа проводится с целью сохранения популяции этих животных. Как объяснили в ВУЗе, возможный рост числа особей связан с тем, что за последние несколько лет олени не сталкивались с врагами, в том числе и с охотниками. Подчёркивается, что охота на острове открыта только для ненцев, приезжающих с северного Ямала.

В интервью журналистам исследователи сообщили, что остров Белый интересен и тем, что на нём имеется много неизученных почвенных покровов.

Круглый год на острове Белый работает круглогодичный научный стационар, специализирующийся на наблюдении за состоянием окружающей среды.

Дикий ямальский олень внесён в Красную книгу ЯНАО.

Ранее жительница Тольятти рассказала в Сети, что увидела в Тольятти мандаринку, которая также занесена в Красную книгу РФ. Обычно эти птицы не обитают в средней полосе России.