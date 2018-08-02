Ученые выяснили, какими последствиями для женщин может обернуться храп

Сегодня, 04:30 \\ Наука

В Северной Америке в рамках встречи Радиологического общества ученые рассказали, чем может обернуться храп для женской половины человечества.

Как выяснилось, храп увеличивает риск возникновения болезней сердца и сосудов. Немецкий ученый Адриан Курта рассказал, что во время исследования внимание было обращено на изменение массы левого желудочка. У обоих полов этот показатель увеличивался из-за храпа или апноэ. Однако у женщин намного выразительнее, чем у мужчин, оказались последствия этих изменений.

Адриан Курта совместно с группой ученых проанализировали здоровье мужчин и женщин, проживающих в Великобритании и страдающих от апноэ и храпа. Всего было 5 тысяч участников, из них 50% вовсе не пожаловались на ухудшение самочувствия из-за храпа. Остальные поделились негативными изменениями в здоровье из-за возникновения храпа и апноэ вместе.

Исследователи заострили внимание, в каком состоянии находится кровеносная система участников, и страдали ли они от различных болезней сердечно-сосудистой системы.

Влияя отрицательно на корректную работу левого желудочка, храп провоцировал уменьшение объема крови, которое находится в желудочке после сокращения. Среди женской аудитории испытуемых это прослеживалось чаще, чем у мужской.

Курта порекомендовал людям проследить за своими родными, страдающими храпом. Обратить внимание нужно на то, случаются ли у них перерывы в дыхании, когда они спят, и стараются ли они захватывать воздух после этого. Если есть сомнения, лучше обратиться в больницу за обследованием.

Ранее ученым удалось обозначить главные причины возникновения храпа.

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Автор - София Волкова
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