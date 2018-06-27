"Флэш-рояль": в США атомные часы отыщут частицы темной материи

Сегодня, 18:51 \\ Наука

Инженерам удалось достичь небывалой точности и стабильности устройства. Статья об исследовании размещена на ресурсе ScienceAlert.

 Большинство ученых использует в атомных часах цезий. Однако сотрудники Национального института стандартов и технологий США во главе с Эндрю Ладлоу задействовали иттербий, которые оказались даже точнее. Физики взяли тысячу атомов, охлажденных до сверхнизкой температуры, и поместили их в решетку из лазерных лучей, мерцающих триллионы раз ежесекундно. Фиксируя перемену энергетических состояний иттербия, они определяют течение времени. Вдобавок, новые атомные часы защитили от теплового и электро-магнитного воздействия.

По словам разработчиков, устройство является лучшим в систематической неопределенности - отражении вибраций атомов. У новинки возникает 1,4 ошибки на квинтиллион. Часы превосходят конкурентов по стабильности частоты и синхронизации с аналогичным прибором. Эндрю Ладлоу отметил, что сочетание этих характеристик можно сравнить с флэш-роялем из покера. Со времен Большого взрыва устройство бы отклонилось всего на миллиардные доли секунды.

 Помимо времени, атомные часы помогут ученым отыскать ответы на множество физических вопросов. К примеру, рассчитать геоид Земли с точностью до сантиметра, выявить колебания пространственно-временного континуума или даже темной материи. Как предполагают ученые, её частицы пересекают Вселенную со скоростью в 500 километров в секунду.

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Автор - Александр Лубяной
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