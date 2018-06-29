Грузовой корабль Dragon будет доставлен ракетой Falcon 9 на МКС 4 декабря

Сегодня, 18:49 \\ Наука

Уже 4 декабря Dragon отправится на МКС с помощью ракеты Falcon 9, чтобы доставить туда продовольствие и все необходимое для проведения научных исследований. Вчера это подтвердили в NASA.

Для корабля Dragon это станет 16-й по чету полет с целью доставки запасов на МКС. На станции ожидается проведение целой серии научных исследований. Помимо продовольствия и оборудования, Dragon доставит специальные модули для миссии Robotic Refueling Mission 3, отвечающей за дозаправку станции. Вместе с модулями будет отправлен жидкий метан. Находясь на расстоянии 400 км от Земли, система должна будет перекачать топливо в бак модуля. В реализации этого процесса поможет «Декстр» - робот из Канады, созданный для внешней части МКС.

Одной из главных задач ученых на МКС является получение новой информации о вертикальной структуре лесных массивов, растениях, животных. Также, они планируют исследовать углеродно-азотный цикл Земли. Во всем этом должен помочь лазерный дальномер, который будет доставлен с помощью Dragon .

Процессом запуска Falcon 9 в паре с Dragon займется компания Илона Маска SpaceX.

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Автор - София Волкова
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