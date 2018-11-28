В подмосковном Королеве оборудуют лунодром для исследований

Научный полигон имитирует рельеф естественного спутника Земли. "Роскосмос" разместил в Twitter ролик с презентацией нового объекта.

Лунодром построили в Подмосковье на базе Колледжа космического машиностроения при Технологическом университете Королева - неподалеку от Центра управления полетами. Относительно небольшому участку почвы придали рельеф, характерный для Луны. На площадке установили космический модуль. Позднее на его основе оборудуют экспериментальную базу.

Представители "Роскосмоса" отмечают, что полигон позволит моделировать особые условия Луны и проводить важные исследования при подготовке к её колонизации. Ведь уже в 2020-х годах космонавты намерены строить базу непосредственно на поверхности спутника. В частности, лунодром позволит ученым проектировать и тестировать новые транспортные средства, роботов и системы жизнеобеспечения. Пока же по нему колесит одинокий ровер.



