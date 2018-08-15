Британские ученые впервые вырастили из клеток искусственную мини-плаценту

Лабораторные модели позволят лучше изучить развитие плода и беременности человека. О сенсационном достижении пишет журнал Nature.

Сотрудники Университета Кембриджа во главе с Эшли Моффет впервые в истории науки смогли искусственным образом вырастить плаценту. Сначала они отобрали клетки у нескольких женщин-доноров. Живые образцы плаценты поместили в вещество-матрицу на основе гелия. Затем ученым пришлось методом проб и ошибок подбирать среду и набор гормонов для размножения клеток.

В итоге у них получился мини-трофобласт со стабильной генетической структурой. Он обладает теми же свойствами, что и настоящая плацента на первом триместре беременности. В состав входят экстраворсинчатые клетки, контактирующие с маткой и артериями женщины. А также синцитиотрофобласты, регулирующие производство гормонов и обмен веществ плода. Британские исследователи отмечают, что их искусственный продукт может храниться в лаборатории до года. Кроме того, мини-плаценту можно воспроизвести в другой матрице, переселив туда часть клеток.

Выращенный вне человека образец способен сам создавать необходимые при гормоны. В их числе и хорионический гонадотропин - основной индикатор при тестах на беременность. Авторы использовали такой экспресс-анализ на искусственной плаценте - и он показал положительный результат.