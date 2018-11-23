В руках ученых 50 лет находилось кольцо Понтия Пилата

Сегодня, 00:30 \\ Наука

Израильские специалисты смогли расшифровать надписи на медном кольце, найденном 50 лет назад.

Группа ученых из Израиля смогла определить принадлежность кольца, которое было найдено археологами полвека тому назад при раскопках Иродиона. Для расшифровки гравировки эксперты применяли новейшие технологии. После кропотливой работы, специалисты пришли к выводу, что данный артефакт принадлежал прокуратору Иудеи Понтию Пилату, либо приближенному лицу. Свои выводы ученые опубликовали в академическом журнале Общества исследования Израиля.

В статье говорится, что кольцо сделано из медного сплава в первые годы новой эры. На нем выгравирован винный сосуд, а рядом расположена надпись на греческом языке «Пилата». Исходя из этого, исследователи сделали вывод, что предмет принадлежал человеку, вынесшему приговор Иисусу Христу, либо кому-то из ближайших подчиненных Пилата. «Скорее всего украшение использовали как государственную печать для документов. История не знает других Пилатов, проживающих в эту эпоху», - прокомментировал открытие профессор Данни Шварц.

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Автор - Антон Словацкий
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