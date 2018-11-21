Онкологи: Новая терапия стволовыми клетками спасет от лейкемии

Опытные онкологи открыли новую терапию стволовыми клетками, которая дает надежду пациентам с лейкемией.

Ученые из Университета Фрайбурга утверждают, что трансплантация стволовых клеток эффективна против лейкемии. Однако во многих случаях перенесенные иммунные клетки донора также атакуют здоровую ткань реципиентов, часто с фатальными последствиями. Исследователи недавно определили молекулу, которая играет ключевую роль в этом процессе. Блокирование этой молекулы может значительно улучшить исход пациентов, получающих трансплантацию стволовых клеток.

Онкологи говорят, что такая терапия стволовыми клетками способна спасти людей с лейкемией или раком костного мозга, а также дать шанс полного выздоровления. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.