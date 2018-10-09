Россия готовит проект по изучению Солнца на 2026 год

Сегодня, 15:21 \\ Наука

Разрабатываемый с этой целью аппарат изучит активность не только Солнца, но и среды, окружающей его. Об этом рассказал Владимир Кузнецов, директор Института земного магнетизма имени Н.В. Пушкова.

Проект по изучению Солнца носит название «Интергелиозонд». Реализацией планов займутся Федеральная космическая программа совместно с главными российскими институтами, изучающими космос. Миссия запланирована на 2026 год.

Планируется создание двух космических кораблей, которые будут находиться на расстоянии 70-80 радиусов. Чтобы извлечь максимум пользы от миссии, полет будет пролегать через Венеру, так как ее гравитационное поле поможет аппарату быть ближе к Солнцу. Сначала специалисты изучат саму звезду, после чего отдалятся на некоторое расстояние и продолжат наблюдение. Основной упор сделан на получение информации о солнечной короне, солнечном ветре, гелиосфере и полярных областях Солнца.

Также, по мнению российских ученых, Солнце уже прожило половину своей жизни. Впереди у него еще 4,5 млрд. лет существования. Спустя этот период, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн будут сожжены. В последнее время активность светила существенно снизилась, и будет продолжать снижаться. После того, как магнитные поля Солнца закончат свой текущий цикл, наступит новый, активность звезды сильно увеличится, что приведет к вспышкам.

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Автор - София Волкова
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