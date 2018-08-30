Датчики в волокнах эластомера укажут на деформацию мягких роботов

Сегодня, 15:12 \\ Наука

Они определяют новую форму по свету. Такое исследование опубликовал журнал Science Robotics.

 Инженеры давно задумались над концепцией мягких роботов. Эластичное покрытие позволит им взаимодействовать с людьми без вреда для последних. Одной из главных проблем такой конструкции являются механизмы, которые укажут на деформацию машины. К примеру, робот должен анализировать свое положение в пространстве и любые изменения формы.

Возможное решение нашли сотрудники Корнеллского университета во главе с Робертом Шепардом. Они создали эластомер на основе силикона. Таким раствором покрывали оптические волокна, чтобы их выходы равномерно распределялись по площади основы. К ним подключена полупрозрачная светоделительная пластина. Сверху размещали слои пористого и непористого эластомера.

 

Благодаря такой конструкции датчика, свет исходит от оптических компонентов, отражается от силиконового корпуса и возвращается к волокнам, которые передают сигнал камере. По тому, как лучи попадают на комплекс выходов можно оценить деформацию.

Процесс весьма сложен из-за большого количества переменных. Поэтому авторы доверили анализ искусственному интеллекту. Машинный алгоритм наблюдал за изменениями во время скручиваний и сгибаний, отличающихся интенсивностью и углами. В итоге он научился определять тип деформации с абсолютной точностью. В углах ИИ ошибался примерно на 0,06 градуса. В будущем инженеры планируют заменить камеру на светодиоды или фотодиоды.

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Автор - Александр Лубяной
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