Датчики в волокнах эластомера укажут на деформацию мягких роботов

Они определяют новую форму по свету. Такое исследование опубликовал журнал Science Robotics.

Инженеры давно задумались над концепцией мягких роботов. Эластичное покрытие позволит им взаимодействовать с людьми без вреда для последних. Одной из главных проблем такой конструкции являются механизмы, которые укажут на деформацию машины. К примеру, робот должен анализировать свое положение в пространстве и любые изменения формы.

Возможное решение нашли сотрудники Корнеллского университета во главе с Робертом Шепардом. Они создали эластомер на основе силикона. Таким раствором покрывали оптические волокна, чтобы их выходы равномерно распределялись по площади основы. К ним подключена полупрозрачная светоделительная пластина. Сверху размещали слои пористого и непористого эластомера.

Благодаря такой конструкции датчика, свет исходит от оптических компонентов, отражается от силиконового корпуса и возвращается к волокнам, которые передают сигнал камере. По тому, как лучи попадают на комплекс выходов можно оценить деформацию.

Процесс весьма сложен из-за большого количества переменных. Поэтому авторы доверили анализ искусственному интеллекту. Машинный алгоритм наблюдал за изменениями во время скручиваний и сгибаний, отличающихся интенсивностью и углами. В итоге он научился определять тип деформации с абсолютной точностью. В углах ИИ ошибался примерно на 0,06 градуса. В будущем инженеры планируют заменить камеру на светодиоды или фотодиоды.