Учёные РАН: пока нет способов исключить воздействие космической радиации на космонавтов и спутники

В настоящий момент радиационное излучение всё ещё угрожает здоровью космонавтов и целостности спутников.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов в интервью изданию РИА Новости заявил, что такого способа действительно пока нет, на данный момент можно только снизить воздействие космической радиации. Как заявил Кузнецов, это настолько серьёзная проблема, что к её решению приступил комитет по мирному использованию космического пространства ООН. Помимо этого вопроса, там обсуждаются проблемы, которые препятствуют в освоении космоса. Защитить космонавтов и станции помогает ряд рекомендаций экспертов ООН.

В недавнем интервью журналистам, российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что на МКС снижение пагубного воздействия космической радиации осуществляется путём обкладывания стен станции пачками влажных салфеток.

Также ранее Ростех представил уникальную облегчённую конструкцию для защиты космических солнечных батарей от мусора и радиационного облучения. Образец успешно прошёл тестирование и сейчас задействован в комплексных испытаниях.