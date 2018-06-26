Искусственный интеллект станет помощником коммунальных служб

Сегодня, 14:13 \\ Наука

Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде установили, что искусственный интеллект станет отличным помощником для коммунальных служб, в частности, для предотвращения утечек воды.

Заручившись помощью муниципальных служб, канадские специалисты представили технологию с датчиками, которые будут распознавать необычный звук в трубах. При повреждении труб, искусственный интеллект проанализирует изменения звука и сможет подсказать, в каком месте и с какой вероятностью произойдет прорыв трубы.

Подобные датчики, называемые гидрофонными, пригодятся не только в водопроводных трубах, но и на пожарных гидрантах. Благодаря внедрению искусственного интеллекта в коммунальную сферу, можно использовать работу человеческих кадров намного эффективнее. Канадские исследователи добавили, что нынешние системы слишком медленно определяют место прорыва трубы, за год без пользы теряется 13% воды, поступающей в трубы.

Ранее созданная Гарвардским университетом совместно с Google нейросеть стала предсказателем землетрясений, намного более эффективным, чем предсказания сейсмологов.

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Автор - София Волкова
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