Сокращение сна на 2 часа приводит к вспышкам гнева – учёные

Согласно исследованиям специалистов Университета Айовы, сократив ночной отдых, человек утрачивает интерес к положительным эмоциям.

Сокращение сна является стрессовой ситуацией для организма, снижая иммунитет и вызывая обострение болезней. Группа специалистов провела исследование, основной задачей было доказательства вреда для привычного поведения в обществе. В ходе эксперимента специалисты разделили участников опытов на две группы, сократив им ночной отдых на разное количество часов.

Первая половина спала 7 часов, а второй постепенно изменяли время. В ходе экспериментов учёные заметили, что малозначительное сокращение ночного отдыха практически не приводило к изменению самочувствия и поведения участников. Вторая группа после сокращения сна на 2 часа стала проявлять пониженный интерес к обычным бытовым вещам, без которых люди не могли раньше обходиться. Небольшой шум, который они могли услышать в ходе разговора, вызывал вспышки гнева. При этом, порог раздражения понижался с каждым днём исследований, и слабые посторонние звуки могли вызвать вспышку неконтролируемой агрессии.