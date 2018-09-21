В NASA показали первый снимок, сделанный телескопом Hubble после ремонта

Сегодня, 13:00 \\ Наука

Космический телескоп в течении нескольких недель чинили инженеры NASA. Теперь Hubble снова вернули в работу и он уже приступил к изучению космоса.

Около месяца назад телескоп Hubble был направлен на участок Большого квадрата, который расположен в созвездии Пегаса. Этот участок расположен в 11 миллиардах световых лет от Земли. Там расположены галактики и зарождающиеся звезды.

27 ноября в NASA показали первый снимок, сделанный телескопом после ремонта. Hubble вернулся к исследованию космоса. Телескоп очень важен для изучения Вселенной, многие ученые называют Hubble «глазом», который помогает людям видеть космос.

 По словам Дженнифер Вайсман, которая является специалистом Центра космических полетов NASA, сотрудники агентства приложили массу усилий для ремонта Hubble. Инженеры работали внеурочно, они проводили много тестов и прорабатывали ряд вариантов для восстановления функций телескопа. И вот, Hubble снова вернули к работе, теперь он продолжит исследовать космос и посылать ученым снимки.

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Автор - Анна Пушкина
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