Ученые: тестостерон вызывает у мужчин зависимость от онлайн-игр

Сегодня, 12:59 \\ Наука

Специалисты из КНР разгадали происхождение мужской любви к играм в сети.

Ученые из Китая изучили причину зависимости мужчин от онлайн-игр. Специалисты сумели понять, почему именно сильная половина человечества имеет такую слабость. По данным экспертов, женщины крайне редко готовы сидеть часами напролет за игровым миром ПК.

Как выяснили ученые, игровой процесс оказывает сильное влияние на ту часть головного мозга, которая отвечает за импульсивность. Для исследований группу геймеров проверили на МРТ. Специалисты обратили внимание на глубокую вовлеченность мужчин в игровую структуру. Оказалось, что все зависит от мужской гормональной системы. Именно тестостерон создает достаточную подпитку в те точки мозга, которые во время игры проявляют самую высокую активность. «Высокая концентрация мужского гормона заставляет сильный пол постоянно с кем-то соперничать, соревноваться. Тестостерон делает мужчин азартными. Поэтому онлайн-игры заменяют мужчинам соревновательное поле», - сообщил руководитель исследовательской группы Явен Сунь.

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Автор - Антон Словацкий
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