Особый вид паразита способен превратить человека в зомби
Благодаря химическим реакциям организма носителя паразиты способы менять его поведение.
На самом деле зомби не являются выдумкой, ведь некоторые люди уже много поколений успешно на них охотятся, причём голыми руками. В качестве первого примера будет приведен чёрвь-волосатик. Он обычно паразитирует на небольших жуках, кузнечиках и богомолах. Всех этих насекомых объединяет одна общая черта. Все они не умеют и, так бы сказать, не любят плавать. Но если в них паразитирует размножающийся только в водной среде червь-волосатик, то носитель покорно идёт топиться. А всё дело в воздействии на нейромодуляторы. Это белки, которые способны провоцировать у любого живого существа определённые поведенческие реакции. В нашем случае можно в пример привести нейропептид А, способный исключить боязнь воды и способный вызывать чувство радости нейропептид В. Говоря на простом языке, комбинация нейропептидов А и В способна вызвать желание радостно утопиться, что и случается с носителями червя-волосатика.
И это далеко не единственный пример, к сожалению. Известно, что ленточный червь лигула похожим образом стимулирует рыб-носителей, заставляя их плавать на самой поверхности воды, чтобы быть пойманными птицами. Рыбы с лигулой настолько бесстрашные, что о них уже успели сложить легенды дети, уже не одно поколение ловящие их голыми руками в водоёмах. Также стоит отметить и ос-наездников, которые в личиночной стадии паразитируют на гусеницах. Взрослая особь откладывает яйца в гусеницу, после чего те начинают аккуратно подъедать своего прожорливого носителя, который уже никогда не станет бабочкой. Самое интересное происходит в момент взросления ос. Одна-две личинки остаются в голове гусеницы, заставляя ту вить кокон для будущих взрослых ос-наездников и превращая её в своего рода сторожевого зомби.
Ну и напоследок важно сказать, что и люди не защищены от превращения в «зомби». Токсоплазма – паразитические протисты, которые паразитируют обычно на мышах и кошках. Мышь является промежуточным носителем, а благодаря воздействию на нейропептиды становится буквально бесстрашной и вскоре оказывается пойманной кошкой. Цикл размножения токсоплазмы по своей сути подобен оному у уже описанной лигулы. Однако, в данной ситуации и по чистой случайности токсоплазма может попасть в человека, который любит свою кошку больше, чем мыть руки. И это также меняет в человеке некие поведенческие характеристики. Люди с токсоплазмой в мозгу чаще попадают в так называемые «смелые» ДТП, а также, помимо возникновения особой любви к кошкам, рискуют заболеть токсоплазмозом. Обычно эта болезнь протекает быстро и почти незаметно для носителя, но крайне противопоказана беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом, так как может привести в случае халатного отношения и к летальному исходу.
Подводя итог, можно сделать вывод, что задача любого паразита состоит в изменении сознания своего носителя, тем самым превратив его в настоящего зомби.